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17:52 (мск), источник: Life.ru

Начался третий раунд переговоров между Россией и Украиной

В ходе встречи стороны планируют обсудить политический и гуманитарный аспекты, а также военное урегулирование конфликта.

Источник: РИА "Новости"

В Беловежской пуще начался третий раунд переговоров российско-украинских переговоров. Об этом сообщает посольство РФ в Республике Беларусь.

Как ранее сообщал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, в ходе встречи планируется обсудить «всё те же самые вопросы»: политический и гуманитарный аспекты, а также военное урегулирование.

Напомним, первый раунд переговоров России и Украины из-за «Операции Z» состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. Третий раунд переговоров планируется сегодня в 17:00. Сообщалось, что делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах.

Справка
Чем завершилась первая неделя российской спецоперации на УкраинеРоссия, продолжая действия по блокированию украинских городов, направила делегацию на второй раунд переговоров с Украиной. Москва также впервые сообщила о потерях: 498 погибших с российской стороны, 2870 — с украинской
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