20:03 (мск), источник: ТАСС
В США заявили, что Западу придется заплатить цену за санкции против РФ
Спецпредставитель американского президента Джон Керри назвал происходящие вокруг Украины события «определяющим моментом» века.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Введенные против России санкции будут иметь цену для западных стран, с этим «придется жить какое-то время». Об этом заявил в понедельник специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри на энергетической конференции в Хьюстоне, комментируя события вокруг Украины и рост цен на энергоносители.
«Вероятно, придется заплатить какую-то цену. Очевидно, что энергетические рынки находятся в турбулентном состоянии. С этим нам придется жить какое-то время», — сказал он.
Представитель президента США также считает, что события вокруг Украины не остановят общую тенденцию перехода на альтернативные источники энергии. В то же время он признал, что газ в процессе этого перехода и сворачивания потребления нефти будет играть значительную роль. «Газ будет ключевым компонентом в энергетическом переходе», — отметил он.
Цены на газ и нефть в последние дни значительно растут на фоне санкций западных стран против России, введенных после начала специальной военной операции на Украине.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.