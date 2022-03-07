20:52 (мск), источник: ТАСС
Третий раунд переговоров между Россией и Украиной завершился
Переговоры продлились около трех часов.
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БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА /Белоруссия/, 7 марта. /ТАСС/. Третий раунд переговоров в Беловежской пуще между Россией и Украиной завершился. Об этом сообщило в понедельник посольство РФ в Минске в своем Telegram-канале.
«Третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси завершился», — написало диппредставительство.
Переговоры продлились около трех часов.