Суд ООН пообещал решение по делу Украины против России «как можно скорее»

Международный уголовный суд ООН в Гааге закрыл слушания по обращению Украины против России 7 марта — на день раньше, чем планировалось, передает Reuters. Как пишет агентство, слушания, на которых Украина добивается чрезвычайного приказа о прекращении военных действий, прошли в Гааге без юридического представительства России. В суде выразили сожаление в связи с неявкой российской стороны.
Суд объявил, что примет решение «как можно скорее».
«Как вы знаете, сегодня были сделаны заявления относительно слушаний в Гааге, где Украина пытается использовать Международный суд ООН. Мы не приняли участие в этом формате, потому что эти устные слушания не предназначены для обсуждения тех вопросов, которые Украина пытается на них рассмотреть. Это тоже традиционный прием. Мы полагаем, что просто отсутствует юрисдикция у суда в рассмотрении вопроса о специальной военной операции, на чем настаивает украинская сторона», — прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова (цитата по ТАСС).
Украина 27 февраля обратилась в Международный суд ООН в Гааге с иском против России. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал привлечь Москву к ответственности «за манипуляцию понятием “геноцид” для оправдания агрессии».
Киев попросил суд «немедленно приказать России прекратить военные действия».
Слушания по обращению Украины против России были назначены на 7—8 марта. Суд ООН тогда призвал Москву быть готовой к предупредительным мерам в рамках спора с Киевом.
Международный суд является главным судебным органом ООН. Он работает с 1946 года и разрешает, в соответствии с международным правом, юридические споры между государствами.
При рассмотрении споров между странами суд проводит публичные слушания, во время которых выступают представители и адвокаты сторон, а затем обсуждает дело на закрытых заседаниях и оглашает решение. Если один из участников разбирательства не выполняет его, другая сторона может обратиться в Совбез ООН.
Россия — постоянный член Совбеза с правом вето.
В 2016 году было опубликовано распоряжение президента России Владимира Путина, в котором предписано направить генеральному секретарю ООН уведомление о намерении страны «не стать участником Римского статута Международного уголовного суда».
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что страна заняла эту позицию, руководствуясь национальными интересами. В МИД России отметили, что «суд не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом международного правосудия».
Россия 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин объяснил ее необходимость защитой населения Донбасса от «геноцида».