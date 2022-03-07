Макрон заявил, что к России и российскому народу нужно всегда относиться с уважением

«Необходимо продолжать диалог с руководителями, даже констатируя разногласия, потому что однажды предстоит вернуться за стол переговоров», — сказал французский лидер на встрече с избирателями в коммуне Пуасси (столичный округ). «Нужно всегда с уважением относиться к России и российскому народу», — заявил Макрон. Одновременно он призвал «сделать все, чтобы избежать эскалации и расширения военных действий» на Украине.
«Нельзя построить прочный мир, если Россия не будет участвовать в построении масштабной архитектуры безопасности на нашем континенте, потому что к этому обязывают история и география», — заметил президент Франции. «Наша ответственность состоит в том, чтобы сохранить все связи, которые мы можем сохранить, — считает французский лидер. — Мы должны продолжать разговаривать с российским и белорусским народами. Нужно делать это при содействии представителей мира культуры, научного и технического сообщества, неправительственных организаций».
Макрон заявил, что не ожидает урегулирования ситуации на Украине в ближайшее время. «Переговоры с президентом Владимиром Путиным сложные, потому что он отказывается от прекращения огня, — утверждал Макрон. — Я не думаю, что решение будет достигнуто в ближайшие дни, но я на это надеюсь». «Я думаю, что в краткосрочной перспективе военные действия продолжатся», — отметил французский лидер. «Но мы будем продолжать разговаривать с Россией», — заявил Макрон.
Как отметил французский президент, Европа столкнется с большими проблемами будущей зимой, если Россия прекратит поставки газа.
Выборы президента пройдут во Франции в два тура — 10 и 24 апреля. Для участия в них наряду с Макроном зарегистрированы еще 11 кандидатов.