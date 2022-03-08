Кулеба: мы хотим прямых переговоров Зеленского и Путина

«Мы давно хотели прямых переговоров между президентом Украины и Владимиром Путиным, потому что мы все понимаем, что именно он принимает окончательные решения, особенно сейчас», — сказал Кулеба (цитата по Reuters).
Наш президент ничего не боится, включая прямой встречи с Путиным. Если Путин тоже не боится, пусть приходит на встречу, пусть садятся и говорят.
Дмитрий Кулебаглава МИД Украины
Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу ранее сообщил, что его коллеги из России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба согласились встретиться в Анталье. МИД РФ подтвердил согласие министра.
7 марта в Беловежской пуще завершился третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Встреча длилась более трех часов. Киев сообщал о небольших положительных сдвигах. Москва заявила, что ожидания не оправдались.