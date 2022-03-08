На Ali проходит первая весенняя распродажа со скидками до -70% Мы собрали самые крутые товары, которые пригодятся вам для занятий спортом дома и на улице и просто сделают вашу жизнь удобнее и комфортнее
Фоторепортажи
30Названы финалисты Sony World Photography Awards 2022
20Ситуация в городах Украины
00:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Кулеба: мы хотим прямых переговоров Зеленского и Путина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет прямых переговоров между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Кулеба подтвердил согласие на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 марта.

Источник: AP 2022

«Мы давно хотели прямых переговоров между президентом Украины и Владимиром Путиным, потому что мы все понимаем, что именно он принимает окончательные решения, особенно сейчас», — сказал Кулеба (цитата по Reuters).

Наш президент ничего не боится, включая прямой встречи с Путиным. Если Путин тоже не боится, пусть приходит на встречу, пусть садятся и говорят.
Дмитрий Кулеба
глава МИД Украины

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу ранее сообщил, что его коллеги из России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба согласились встретиться в Анталье. МИД РФ подтвердил согласие министра.

7 марта в Беловежской пуще завершился третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Встреча длилась более трех часов. Киев сообщал о небольших положительных сдвигах. Москва заявила, что ожидания не оправдались.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Путин сделал заявление по поводу введения военного положения
Не более 5 тыс. в месяц. ЦБ ввел новое ограничение на переводы
Военная операция на Украине
Путин пообещал не направлять на Украину срочников и резервистов
Мединский заявил о неоправдавшихся ожиданиях от нового раунда переговоров
Киев отказался от предложенных РФ гумкоридоров
Минобороны РФ: СБУ готовит провокацию с радиоактивным заражением местности в Харькове
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь