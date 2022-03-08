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00:08 (мск), источник: ТАСС

Путин: устанавливаются новые выплаты на детей 8−16 лет для семей с невысокими доходами

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей 8−16 лет.

Источник: РИА "Новости"

«Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», — заявил глава государства в поздравлении с Международным женским днем, опубликованном на сайте Кремля.

Путин уточнил, что «эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае».

Президент напомнил, что в РФ «уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети до семи лет включительно». «Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет», — констатировал глава государства.

«Со своей стороны государство будет делать все для поддержки семей. Это наш безусловный приоритет», — подчеркнул Путин.

В прошлом году в законодательство были внесены изменения, по которым выплаты предоставляются маме или папе, в одиночку воспитывающим детей 8−16 лет. Размер этой выплаты определяется в соответствии с прожиточным минимумом ребенка, установленным в каждом регионе, и составляет 50% от него. В среднем это примерно 5,5 тысячи рублей в месяц.

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