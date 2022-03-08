Путин пообещал не направлять на Украину срочников и резервистов

В специальной военной операции России на Украине не принимают участие военнослужащие срочной службы, таких планов нет, заявил российский президент Владимир Путин в поздравлении к женщинам с Международным женским днем.
«Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса», — сказал президент России.
Путин добавил, что цели спецоперации выполняют исключительно профессиональные военнослужащие.
Уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России.
Владимир Путинпрезидент Российской Федерации
В начале сентября прошлого года в Минобороны России заявили о решении увеличить число резервистов, не уточнив, сколько их сейчас в армии страны и насколько это количество вырастет. Резервистов тогда же задействовали в учениях «Запад-2021», прошедших в середине сентября в Калининградской области. Находящиеся в резерве принимают участие в военных учениях с 2016 года.
В Южном военном округе (ЮВО) в середине августа 2021 года говорили о планах создать боевой армейский резервный состав (БАРС), в который войдут 38 тыс. человек. Одними из задач служащих в БАРС станут охрана и оборона наиболее важных объектов государственного и военного значения, а также поддержание правопорядка и ликвидация стихийных бедствий, указал тогда глава организационно-мобилизационного управления ЮВО полковник Константин Запатоцкий.
В середине февраля Путин подписал ежегодный указ о призыве пребывающих в запасе граждан страны на военные сборы. Их следует провести «в Вооруженных силах, войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», говорилось в документе.
Россия начала военную операцию на Украине в ночь на 24 февраля. Путин назвал свое решение тяжелым и пояснил, что после «госпереворота на Украине начали преследовать жителей юго-востока Украины», в том числе — путем «двух карательных операций», которые, однако, оказались провалены. Россия намерена провести демилитаризацию и «денацификацию» Украины, заключил президент.
В Минобороны России заверили в конце февраля, что в спецоперации на Украине принимают участие лишь военнослужащие по контракту и офицеры, срочников среди них нет.