Зеленский отзывает украинских миротворцев для усиления армии

«Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев со всего мира. Вместе с оборудованием, для усиления украинской армии», — говорится в сообщении Верховной рады в Telegram.
Парламент также опубликовал текст указа. В нем говорится, что миротворцы будут принимать участие «в защите суверенитета и территориальной целостности страны».
Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию по приказу президента Владимира Путина. Сегодня, 8 февраля, Россия объявит режим тишины и организует гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей.