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02:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский отзывает украинских миротворцев для усиления армии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отзыве украинских миротворцев со всего мира. Ими будет усилена армия для «отпора» России, сообщила Верховная рада.

Источник: Reuters

«Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев со всего мира. Вместе с оборудованием, для усиления украинской армии», — говорится в сообщении Верховной рады в Telegram.

Парламент также опубликовал текст указа. В нем говорится, что миротворцы будут принимать участие «в защите суверенитета и территориальной целостности страны».

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию по приказу президента Владимира Путина. Сегодня, 8 февраля, Россия объявит режим тишины и организует гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей.

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Чем завершилась первая неделя российской спецоперации на УкраинеРоссия, продолжая действия по блокированию украинских городов, направила делегацию на второй раунд переговоров с Украиной. Москва также впервые сообщила о потерях: 498 погибших с российской стороны, 2870 — с украинской
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