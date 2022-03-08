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05:21 (мск), источник: РБК

Макрон призвал Запад не вмешиваться в переговоры Москвы и Киева

Переговоры Москвы и Киева вряд ли завершатся успешно в ближайшее время, однако Франции и остальным странам Запада не стоит вмешиваться в этот процесс, считает Макрон. Он назвал дискуссии с Путиным «трудными».

Источник: AP 2022

Франция и другие западные страны не должны вмешиваться в ход двусторонних переговоров России и Украины о возможном прекращении огня, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на предвыборном мероприятии под Парижем, передает Reuters.

«Я не думаю, что в ближайшие дни и недели будет найдено реальное решение путем переговоров», — сказал французский президент.

Вместе с тем Макрон указал, что Париж намерен продолжать диалог с Москвой, несмотря на то, что «дискуссии с президентом [Владимиром] Путиным трудны».

По мнению президента Франции, необходимо продолжать вести диалог с русским и белорусским народами, их лидерами и «всегда уважать Россию как страну». «Прочного мира не будет, если Россия не будет включена в большую архитектуру безопасности нашего континента», — сказал Макрон, передает Le Figaro.

Ранее днем 7 марта Макрон заявил в интервью телеканалу LCI, что Париж намерен содействовать прекращению боевых действий на Украине, избежав статуса участника вооруженного конфликта.

Происходящее сейчас на Украине, продолжил Макрон, свидетельствуют о необходимости независимости Евросоюза в политической, военной и энергетической сферах.

Французский президент также раскритиковал предложение Москвы создать гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей, половина из которых, указал он, на самом деле ведут в Россию и Белоруссию. «Мне неизвестно о большом количестве украинцев, которые намерены найти в России убежище», — заключил он.

К полуночи 8 марта в министерстве заявили, что в российские официальные структуры обратились более 2 млн украинцев, пожелавших эвакуироваться в Россию. «Учитывая настойчивые непрерывные обращения иностранных посольств, а также многочисленные прямые просьбы граждан Украины об эвакуации практически из всех населенных пунктов, Российская Федерация готова подготовить и провести гуманитарную операцию», — указывалось в сообщении.

По данным Минобороны ведомства, из зоны боевых действий к 3 марта эвакуировали более 142,5 тыс. человек, среди них было более 39 тыс. детей. В министерстве обвинили украинскую сторону в препятствовании эвакуации мирных жителей из Харькова. Уже 5 марта гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей появились в Волновахе и Мариуполе.

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Путин объявил о начале военной операции на Украине в ночь на 24 февраля. Он обосновал это решение «геноцидом» мирных жителей Донбасса со стороны украинских властей. По его словам, об оккупации соседнего государства речи не идет, Россия намерена провести демилитаризацию и «денацификацию» Киева. Путин назвал свое решение вынужденным и заверил, что в ином случае Россия столкнулась бы с еще большими рисками.

Путин и Макрон с начала российской спецоперации уже четыре раза созвонились для обсуждения происходящего. Первая беседа произошла в день начала боевых действий, во время разговора между ними состоялся «серьезный и откровенный обмен мнениями», во время которых российский президент дал «исчерпывающие» пояснения относительно причин проведения спецоперации на Украине, заявили в Кремле. В последний раз к этому моменту они беседовали днем 6 марта.

К 7 марта Москва и Киев провели три раунда переговоров. Глава российской делегации, помощник Путина Владимир Мединский заявил о неоправдавшихся ожиданиях после итогов встречи. «Мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенный шаг вперед», — указал он.

Мединский также назвал «непростым» ход дискуссии по политическим и военным вопросам и отметил, что пока рано говорить о каких-либо позитивных результатах диалога.

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