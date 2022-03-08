04:00 (мск), источник: Lenta.Ru
США пригрозили Китаю ответными мерами за несоблюдение антироссийских санкций
Представитель Белого дома Джен Псаки пригрозила Китаю ответными мерами, пишет РИА Новости.
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По словам Псаки, если КНР откажется от санкций против РФ, то США примут меры.
«Если они не будут соблюдать санкции, у нас будут, вы знаете, основания, чтобы предпринять определенные шаги», — отметила она.
Сейчас Китай не выступает против антироссийских санкций, заявила представитель Белого дома.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.