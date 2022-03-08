На Ali проходит первая весенняя распродажа со скидками до -70%Мы собрали самые крутые товары, которые пригодятся вам для занятий спортом дома и на улице и просто сделают вашу жизнь удобнее и комфортнее
Фоторепортажи
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
04:00 (мск), источник: Lenta.Ru

США пригрозили Китаю ответными мерами за несоблюдение антироссийских санкций

Представитель Белого дома Джен Псаки пригрозила Китаю ответными мерами, пишет РИА Новости.

Источник: AFP 2022

По словам Псаки, если КНР откажется от санкций против РФ, то США примут меры.

«Если они не будут соблюдать санкции, у нас будут, вы знаете, основания, чтобы предпринять определенные шаги», — отметила она.

Сейчас Китай не выступает против антироссийских санкций, заявила представитель Белого дома.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Кадыров предложил ужесточить закон о наказании за фейки о ВС России
В России задумали легализовать пиратское ПО
Военная операция на Украине
Путин пообещал не направлять на Украину срочников и резервистов
Мединский заявил о неоправдавшихся ожиданиях от нового раунда переговоров
Киев отказался от предложенных РФ гумкоридоров
Минобороны РФ: СБУ готовит провокацию с радиоактивным заражением местности в Харькове
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь