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04:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Япония запретила экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию

Япония опубликовала новый пакет санкций против России и Белоруссии. Введены персональные ограничения и санкции против нескольких организаций. Запрещен экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию и продукции для Минобороны Белоруссии.

Источник: AP 2022

В перечень попали 20 россиян и 12 белорусов. Среди них — пресс-секретари президентов России и Белоруссии Дмитрий Песков и Наталья Эйсмонт, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, замруководителя администрации Дмитрий Козак, глава Чечни Рамзан Кадыров, предприниматели братья Ротенберги, Геннадий Тимченко, сыновья президента Белоруссии Виктор и Дмитрий Лукашенко. Под санкции также попали 12 организаций. Среди них — «ЧВК Вагнера», Synesis и «Белтехэкспорт».

Япония 1 марта ввела санкции против президента Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и других. Были заморожены активы Центробанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка. Введены экспортные ограничения для российских компаний и ведомств.

Япония приняла решение в ответ на военную операцию России на Украине, которая проводится с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина.

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