Япония запретила экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию

В перечень попали 20 россиян и 12 белорусов. Среди них — пресс-секретари президентов России и Белоруссии Дмитрий Песков и Наталья Эйсмонт, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, замруководителя администрации Дмитрий Козак, глава Чечни Рамзан Кадыров, предприниматели братья Ротенберги, Геннадий Тимченко, сыновья президента Белоруссии Виктор и Дмитрий Лукашенко. Под санкции также попали 12 организаций. Среди них — «ЧВК Вагнера», Synesis и «Белтехэкспорт».
Япония 1 марта ввела санкции против президента Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и других. Были заморожены активы Центробанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка. Введены экспортные ограничения для российских компаний и ведомств.
Япония приняла решение в ответ на военную операцию России на Украине, которая проводится с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина.