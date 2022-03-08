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06:08 (мск), источник: © РИА Новости

Австралия ввела новые санкции против России

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн в официальном заявлении на сайте ведомства объявила о введении санкций против России из-за специальной операции по демилитаризации Украины, в том числе ограничения коснутся Вооруженных сил РФ, шести военачальников и 10 лиц, якобы «разжигающих вражду» и «распространяющих пропаганду».

Источник: Reuters

«Этот новый пакет санкций введет целевые финансовые санкции против Вооруженных сил Российской Федерации и целевые финансовые санкции и запреты на въезд против еще шести высокопоставленных российских военных командиров, ответственных за проведение морских, наземных и воздушных атак против Украины», — говорится в заявлении Пейн.

Под санкции против ВС РФ, в частности, попали сухопутные войска, ВМФ, воздушно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения и воздушно-десантные войска.

«Правительство Австралии вводит санкции против 10 человек, представляющих стратегический интерес для России, за их роль в разжигании вражды против Украины и продвижении прокремлевской пропаганды», — добавила глава МИД.

Власти Австралии работают с Facebook, Twitter и Google, чтобы приостановить распространение контента российских государственных СМИ в стране, также говорится в заявлении.

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