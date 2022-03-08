Австралия ввела новые санкции против России

«Этот новый пакет санкций введет целевые финансовые санкции против Вооруженных сил Российской Федерации и целевые финансовые санкции и запреты на въезд против еще шести высокопоставленных российских военных командиров, ответственных за проведение морских, наземных и воздушных атак против Украины», — говорится в заявлении Пейн.
Под санкции против ВС РФ, в частности, попали сухопутные войска, ВМФ, воздушно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения и воздушно-десантные войска.
«Правительство Австралии вводит санкции против 10 человек, представляющих стратегический интерес для России, за их роль в разжигании вражды против Украины и продвижении прокремлевской пропаганды», — добавила глава МИД.
Власти Австралии работают с Facebook, Twitter и Google, чтобы приостановить распространение контента российских государственных СМИ в стране, также говорится в заявлении.