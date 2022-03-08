07:03 (мск), источник: Газета.Ру
В Японии назвали Курилы своей «исконной территорией»
Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио считает южную части Курильских островов «исконно японскими» территориями. Об этом сообщает ТАСС.
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«Это территории, на которые распространяется суверенитет нашей страны, также они являются нашими исконными территориями. Изменений в нашей позиции по этому поводу нет», — сказал дипломат.
Ранее премьер Японии Фумио Кисида заявил, что Южные Курилы являются «исконными территориями» страны.
Ранее заместитель главы бюро по европейским делам МИД Японии Шуичи Токуда в интервью «Газете.Ru» заявил, что его страна готова будет подписать мирный договор с Россией только после передачи ей суверенитета Южных Курильских островов.
Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны.
После войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией, считающей их оккупированной частью страны.