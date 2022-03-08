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07:54 (мск), источник: Газета.Ру

Болгария попросит исключения из санкций ЕС против газа и нефти из России

Если Евросоюз введет новые санкции в отношении российского газа и нефти Болгария может запросить исключения. Об этом заявил премьер-министр республики Кирил Петков в интервью Reuters.

Источник: AP 2022

«Мы полностью поддерживаем украинский народ, мы поддержали первый пакет санкций, мы даже открыты для других санкций, только эти две санкции [против импорта газа и нефти из России] нам было бы очень трудно принять как экономике и как стране», — указал представитель Болгарии.

На данный момент у страны нет альтернатив среди поставщиков газа и нефти — она «слишком зависима» от России, добавил Петков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о больших проблемах при прекращении поставок газа из России.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия решила продолжить бизнес с Россией в области обеспечения энергоресурсами, так как найти альтернативу им «за одну ночь» невозможно. По его словам, Европа намеренно вывела из-под санкций поставки энергоносителей из России, поскольку в настоящее время нет других способов обеспечить энергообеспечение европейского региона «для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности».

Также против санкций в отношении российских энергоносителей выступил глава Минфина Германии Кристиан Линднер. Он отметил, что такая мера рассматривается в случае ухудшения ситуации на Украине. По его словам, отказ от энергоресурсов из России вызовет резкий рост цен в Европе.

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