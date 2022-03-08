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08:06 (мск), источник: Газета.Ру

Мадуро обвинил страны НАТО в ситуации на Украине

Президент Венесуэлы Николас Мадуро полагает, что государства-члены НАТО несут ответственность за конфликт на Украине, в связи с чем именно они должны способствовать деэскалации ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Те, кто спровоцировал этот конфликт, десятилетиями не выполняя соглашения, десятилетиями угрожая России, десятилетиями готовя планы по расширению НАТО, первыми несут ответственность за деэскалацию конфликта и поиск благоприятного сценария», — заявил Мадуро.

По его словам, этот сценарий подразумевает переговоры сторон конфликта — украинских властей и самопровозглашенных республик.

Утром 8 марта в ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале объявил 24 февраля президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в «демилитаризации» соседней страны и «денацификации» ее властей.

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