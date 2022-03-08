Мадуро обвинил страны НАТО в ситуации на Украине

«Те, кто спровоцировал этот конфликт, десятилетиями не выполняя соглашения, десятилетиями угрожая России, десятилетиями готовя планы по расширению НАТО, первыми несут ответственность за деэскалацию конфликта и поиск благоприятного сценария», — заявил Мадуро.
По его словам, этот сценарий подразумевает переговоры сторон конфликта — украинских властей и самопровозглашенных республик.
Утром 8 марта в ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ.
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале объявил 24 февраля президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в «демилитаризации» соседней страны и «денацификации» ее властей.