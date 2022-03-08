Мединский: РФ надеется, что когда-нибудь Украина признает Крым, ДНР и ЛНР

«Мне бы не хотелось комментировать то, что говорит украинская сторона во время переговоров и после них. Мы согласились не предавать это огласке. По их словам, это “практически” невозможно. На мой взгляд, между невозможно и практически невозможно большая разница. Оба вопроса имеют первостепенное значение для России, для россиян и, разумеется, для позиции нашей делегации. Надеюсь, рано или поздно мы найдем решение», — сказал он в интервью RT, обсуждая признание Украиной суверенитета России над Крымом и независимости ДНР и ЛНР.
Он также рассказал, что Россия 6 марта подготовила 400 автобусов для эвакуации мирных жителей из зоны ведения военных действий, но машины стояли пустыми — никто не пришел. Причина этого, по его мнению, в том, что Киев не контролирует своих военных на местах. «Другого объяснения этому я найти не могу», — сказал он.
Ранее Мединский заявлял, что попытки России вывезти людей по гуманитарным коридорам срывали украинские националисты.
Вчера в Беловежской пуще состоялся третий раунд переговоров России и Украины по вопросу разрешения конфликта.