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09:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Мединский: РФ надеется, что когда-нибудь Украина признает Крым, ДНР и ЛНР

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев считает «практически невозможным» признание Крыма в составе РФ, а также суверенитета ДНР и ЛНР. Однако, по мнению господина Мединского, между «практически невозможно» и «невозможно» есть разница, и когда-нибудь стороны решат этот вопрос. Глава делегации также рассказал, как РФ готовилась к эвакуации украинцев по гумкоридорам.

Источник: РИА "Новости"

«Мне бы не хотелось комментировать то, что говорит украинская сторона во время переговоров и после них. Мы согласились не предавать это огласке. По их словам, это “практически” невозможно. На мой взгляд, между невозможно и практически невозможно большая разница. Оба вопроса имеют первостепенное значение для России, для россиян и, разумеется, для позиции нашей делегации. Надеюсь, рано или поздно мы найдем решение», — сказал он в интервью RT, обсуждая признание Украиной суверенитета России над Крымом и независимости ДНР и ЛНР.

Он также рассказал, что Россия 6 марта подготовила 400 автобусов для эвакуации мирных жителей из зоны ведения военных действий, но машины стояли пустыми — никто не пришел. Причина этого, по его мнению, в том, что Киев не контролирует своих военных на местах. «Другого объяснения этому я найти не могу», — сказал он.

Ранее Мединский заявлял, что попытки России вывезти людей по гуманитарным коридорам срывали украинские националисты.

Вчера в Беловежской пуще состоялся третий раунд переговоров России и Украины по вопросу разрешения конфликта.

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