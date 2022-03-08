10:12 (мск), источник: © РИА Новости
Янукович обратился к Зеленскому
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к Владимиру Зеленскому с призывом любой ценой остановить кровопролитие.
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«Я хорошо понимаю, что у вас много “советчиков”, но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России», — говорится в обращении, текст которого поступил в РИА Новости.
Янукович заявил, что за такой шаг будут благодарны украинский народ и партнеры Киева на Западе.
Хочу по-президентски и даже немного по-отечески воззвать к Владимиру Зеленскому. Владимир Александрович, вы, наверное, мечтаете стать настоящим героем! Но героизм не показной, он не в том, чтобы воевать до последнего украинца. Он в самопожертвовании, в победе над собственной гордостью и амбициями ради сохранения жизни людей.
Он отметил, что с болью воспринимает то, что сейчас происходит на его родине, и глубоко сочувствует тем страданиям, которые вынуждены терпеть украинцы. При этом он подчеркнул, что «в любой трагедии есть момент, когда ее еще можно остановить».
«Со своего первого дня вы обещали остановить войну на Украине, и только поэтому вся Украина поддержала вас. Вы могли стать президентом мира, но, к сожалению, этого не случилось», — констатировал Янукович.
Три раунда переговоров российской и украинской делегаций состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта на территории Белоруссии. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.
Четвертый раунд переговоров пройдет в самое ближайшее время, заявил ранее глава думского комитета по международным делам и член делегации Москвы Леонид Слуцкий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.