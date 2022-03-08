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12:15 (мск), источник: РБК

Зеленский заявил о готовности искать компромисс по Крыму, ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать вопросы Крыма и Донецкой и Луганской народных республик, сообщает телеканал ABC.

Источник: Reuters

«Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о признании Крыма российским и независимости ДНР и ЛНР.

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Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский сообщал, что украинская стороны считает «практически невозможным» обсуждение вопроса о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также суверенитета России над Крымом.

Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля. Такое решение было принято из-за нежелания Киева выполнять минские соглашения. Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году.

После начала спецоперации Зеленский сообщил, что готов вести переговоры о нейтральном статусе страны и гарантиях ее безопасности в случае отказа от вступления в НАТО.

Урегулирование ситуации возможно «только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса», заявлял Путин.

Кирилл Соколов

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