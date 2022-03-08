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13:52 (мск), источник: Газета.Ру

В Минтруде рассказали о размере нового пособия на детей

Размер выплаты на детей от 8 до 16 лет семьям с невысокими доходами составит 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе, что составит в среднем от 6 до 12 тыс. руб. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Источник: РИА "Новости"

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин предложил с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом, они начнут получать их уже с мая.

Он подчеркнул, что в РФ на сегодняшний день уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с низким доходом. Выплаты начнут производиться с мая.

Глава государства подчеркнул, что в России на данный момент уже предусмотрены ежемесячные выплаты для беременных женщин и семей с невысокими доходами, в которых растут дети в возрасте до семи лет включительно. Финансовую помощь также получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет.2.

Ранее сообщалось, что пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц в России планируется проиндексировать на 8,6%, предложение было выдвинуто Путиным.

Геннадий Свидригайлов

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