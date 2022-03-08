В Минтруде рассказали о размере нового пособия на детей

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин предложил с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом, они начнут получать их уже с мая.
Он подчеркнул, что в РФ на сегодняшний день уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с низким доходом. Выплаты начнут производиться с мая.
Глава государства подчеркнул, что в России на данный момент уже предусмотрены ежемесячные выплаты для беременных женщин и семей с невысокими доходами, в которых растут дети в возрасте до семи лет включительно. Финансовую помощь также получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет.2.
Ранее сообщалось, что пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц в России планируется проиндексировать на 8,6%, предложение было выдвинуто Путиным.