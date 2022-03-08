На Украине предложили заменить Будапештский меморандум другими гарантиями

Украине нужен «конкретный договор», который поможет обеспечить ее безопасность, заявили в правящей партии «Слуга народа». Этот документ должен отличаться от Будапештского меморандума и предусматривать «конкретные политические, экономические и военные меры» со стороны государств, которые будут выступать гарантами безопасности.
В качестве таких стран в партии президента Владимира Зеленского предложили США, Турцию и соседние с Украиной государства.
«Поскольку в ближайшие годы вступление в НАТО невозможно, мы не можем использовать для защиты нашего государства только строчки в Конституции о курсе на [членство] в альянсе», — считают в «Слуге народа». Там отмечают, что курс — это политика, «но не оружие, не самолеты, не защита государства».
Россия со своей стороны должна также юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать нашему государству.
В декабре 1994 года Великобритания, Россия, США и Украина подписали Будапештский меморандум. Он предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия. Подписавшие договор страны обязались уважать суверенитет Украины и воздерживаться от применения силы против нее.
19 февраля Зеленский заявил, что инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Президент России Владимир Путин в ответ сказал, что Москва понимает, что эти слова были адресованы ей, и что она «услышала» позицию Украины. 23 февраля Зеленский потребовал от России и Запада четких гарантий безопасности для страны.
Путин 5 марта заявлял, что у Украины есть ядерные компетенции, а западные страны могут помочь Киеву в наращивании потенциала в этой сфере.