20:55 (мск), источник: Известия
Боррель исключил введение Евросоюзом запрета на российские энергоносители
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил 8 марта, что Евросоюз не намерен вводить ограничения на импорт российских нефти и газа.
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«Мы не будем запрещать импорт российской энергии. Мы не следуем за Байденом в этом вопросе», — сказал он, добавив, что объединение постоянно ищет альтернативные источники получения газа ввиду убежденности ЕС в том, что у него «партнер, на которого нельзя положиться».
Ранее в этот день США ввели запрет на весь импорт российских энергоносителей. При этом президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон понимает, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из РФ, но отметил стремление и дальше обсуждать с ними такую возможность.
По данным Нацразведки США, отказ Вашингтона от российской нефти умеренно скажется на российской экономике. Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на брифинге подчеркнула, что российские поставки нефти и нефтепродуктов составляют порядка 8% от общего импорта энергоносителя в США, что для Москвы является весьма небольшим объемом.
Кроме того, с 8 марта США запрещают новые инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Американским гражданам также будет запрещено участие в финансировании и иной поддержке иностранных компаний, которые производят инвестиции в производство энергии в России.
На фоне новых санкций цены не нефть марки Brent поднялись до $132 за баррель.
Санкции страны Запада ввели после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.