Россия объявила «режим тишины» для эвакуации жителей ряда городов Украины

Как отмечается в заявлении, это решение было принято, несмотря на постоянные срывы Киевом мероприятий по открытию гуманитарных коридоров. Российская сторона руководствовалась ухудшением ситуации из-за беспредела со стороны националистов.
Так, Москва готова обеспечить гуманитарные коридоры из Киева и прилегающих населенных пунктов в Россию через территорию Белоруссии в город Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию, в южном направлении — по согласованию с украинской стороной.
Кроме того, Россия готова обеспечить коридоры: из города Чернигова через территорию Белоруссии в город Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Россию, в южном направлении — по согласованию с украинской стороной; из города Сумы по двум маршрутам в города Полтаву и Белгород — далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения, в южном направлении — по согласованию с украинской стороной.
Гумкоридоры откроют из Харькова в Белгород — далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения, в города Львов, Ужгород, Ивано-Франковск — по согласованию с украинской стороной; из Мариуполя по двум маршрутам на территорию России в Ростов-на-Дону через города Новоазовск и Таганрог, в Запорожье — по согласованию с украинской стороной; и из других населенных пунктов — по согласованию с украинской стороной.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.