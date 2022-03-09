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02:27 (мск), источник: ТАСС

Власти Британии смогут задерживать любой самолет России в воздушном пространстве страны

ЛОНДОН, 9 марта. /ТАСС/. Британские власти получили возможность задерживать любой российский самолет, который окажется в воздушном пространстве королевства. Об этом во вторник вечером сообщил глава Минтранса Великобритании Грант Шэппс.

Источник: Reuters

«Я сделал уголовным преступлением вхождение любого российского самолета в пространство Великобритании, теперь правительство Ее Величества может задерживать эти самолеты», — написал министр в Twitter.

Управление гражданской авиации Великобритании ранее ввело запрет на полеты «Аэрофлота» в Великобританию. Воздушное пространство Великобритании закрыто для выполняющих регулярные рейсы самолетов, зарегистрированных в России, а также находящихся в собственности или эксплуатации у лиц, связанных с Россией или зафрахтованных ими.

В Росавиации заявили, что такой шаг нарушает положение Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между РФ и Великобританией. Росавиация направила Лондону предложение провести консультации о соблюдении правил полетов между двумя государствами, но британская сторона отказалась. В итоге Россия закрыла небо для всех британских самолетов как на прилет в страну, так и для транзита.

26 февраля Шэппс проинформировал, что Минтранс Великобритании расширил санкции против России, запретив российским частным самолетам совершать рейсы в Соединенное Королевство после того, как РФ начала военную операцию на Украине.

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