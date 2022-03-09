Подготовлен проект ГОСТа по проектированию кольцевых перекрестков

«Ъ» ознакомился с проектом стандарта «Дороги автомобильные общего пользования. Кольцевые пересечения. Правила проектирования». Его разработку Росавтодор заказал у компании «Гео-Проект» в рамках контракта на 11,9 млн руб. еще в 2020 году. Кольца позволяют организовать безопасное пересечение дорог без светофоров, сказано в материалах к стандарту.
Такие перекрестки не требуют устройства полос разгона и торможения, а также раздельных полос для левого и правого поворотов.
Хорошо продуманная геометрия, уверены авторы стандарта, позволяет снизить аварийность среди участников движения, сокращается расход топлива и вредных выбросов. Единого стандарта по проектированию колец не существует — есть только методические рекомендации Росавтодора (не являются нормативным актом) и предварительный ГОСТ 2018 года (носит рекомендательный характер). Обязательными являются лишь отдельные пункты свода правил 2012 года в части строительства колец.
В проекте стандарта, рассказали «Ъ» в Росавтодоре, «особое внимание уделено проектированию современных кольцевых пересечений со спиральными полосами движения и разметкой по принципу турбокольца». В ведомстве уточнили, что подобные технологические решения «практически не применяются на отечественных дорогах». Турбокольцевые пересечения знакомы автомобилистам лишь ряда городов, среди которых Москва, Тюмень, Чебоксары.
Машины по такому кольцу едут строго по отведенным полосам с минимальными перестроениями — в результате движение осуществляется почти без замедлений и с минимальным риском ДТП.
ГОСТ предусматривает несколько вариантов турбоколец, среди которых яйцевидное, коленчатое, спиралевидное, роторное и звездное. В рамках таких дорожных пересечений рекомендовано разделять полосы движения, в том числе разметкой с термопластиком (создает вибрацию машины при наезде). Стандарт содержит основные принципы проектирования турбоколец, их геометрические параметры, таблицы с подбором ширины полос, въездов, заездов и т. д. Устанавливаются и общие правила для всех колец.
К примеру, центральный островок по умолчанию имеет форму круга, но при «наличии обоснования» может быть сформирован как овал, эллипс или восьмерка.
На подъезде к кругу устанавливается «контроль скорости»: максимальный лимит не должен превышать 50 км/ч при двух полосах движения. В проект стандарта введены кольцевые пересечения радиусом до 120 м, которые применяются на автодорогах «высоких категорий», подчеркнули в Росавтодоре. Таким образом, можно предположить, что кольца начнут внедрять на скоростных трассах.
Член общественного совета при минтрансе Московской области Андрей Мухортиков поддержал концепцию, заметив, что нужно будет сделать ее обязательной к применению. Кольцевые перекрестки, заметил он, хороши лишь в определенных условиях, когда примыкающие к перекрестку дороги не сильно загружены, нет проблем на выезде с круга. В тексте ГОСТа речь идет об организации колец только на «автомобильных дорогах», заметил директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов, однако в России и за рубежом кольцевые пересечения активно обустраиваются также на городских улицах и площадях.
Эксперт считает, что авторам стандарта нужно изучить опыт Голландии.
В черте Амстердама, рассказывает он, ранее существовало несколько турбоколец, но после развития улично-дорожной сети и появления объездной дороги, связывающей аэропорт с центром города, от них отказались, заменив классическими круговыми перекрестками.
В Росавтодоре говорят, что изучали опыт США, Германии, Канады и других стран. Отметим, что, когда в 2019 году в столичном районе Чертаново было организовано первое в столице турбокольцевое пересечение, отзывы водителей в первое время были противоречивыми: многие путались, не понимая, куда ехать. Работа над текстом стандарта закончится в третьем квартале 2022 года, сообщили «Ъ» в Росавтодоре, после чего его направят на утверждение в Росстандарт.