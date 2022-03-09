США заявили о стремлении нанести России «стратегическое поражение»

По ее мнению, Москва может стремиться к получению дополнительных выгод за содействие в восстановлении ядерной сделки с Ираном, однако не добьется в этом успеха.
Нуланд добавила, что переговоры по ядерной программе Ирана являются «одним из тех редких случаев», когда США и Россия имеют одну и ту же стратегическую задачу, которая «становится еще более важной» в нынешних условиях. По ее словам, Соединенные Штаты не хотят получить «ядерный» Иран и кризис на Украине в одно и то же время.
Ранее Нуланд заявила, что американские власти намерены изучить варианты ограничения доступа России к криптовалютам.
«Не только мы изучаем это сами, но и консультируемся с партнерами в Европе о том, что мы можем сделать вместе, чтобы закрыть эту опасную дорожку», — сказала она.