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03:06 (мск), источник: Lenta.Ru

США заявили о стремлении нанести России «стратегическое поражение»

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон стремится нанести России «стратегическое поражение» в нынешней ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AP 2022

По ее мнению, Москва может стремиться к получению дополнительных выгод за содействие в восстановлении ядерной сделки с Ираном, однако не добьется в этом успеха.

Нуланд добавила, что переговоры по ядерной программе Ирана являются «одним из тех редких случаев», когда США и Россия имеют одну и ту же стратегическую задачу, которая «становится еще более важной» в нынешних условиях. По ее словам, Соединенные Штаты не хотят получить «ядерный» Иран и кризис на Украине в одно и то же время.

Ранее Нуланд заявила, что американские власти намерены изучить варианты ограничения доступа России к криптовалютам.

«Не только мы изучаем это сами, но и консультируемся с партнерами в Европе о том, что мы можем сделать вместе, чтобы закрыть эту опасную дорожку», — сказала она.

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