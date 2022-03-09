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03:17 (мск), источник: Газета.Ру

Пентагон ответил на идею Польши использовать базу НАТО для отправки самолетов на Украину

Решение о передаче польских военных самолетов советского производства Украине остается за польским правительством, но Пентагон не считает разумным предложение использовать для этого базу НАТО в Германии. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства обороны США Джона Кирби.

Источник: AP 2022

«Перспектива того, что истребители, “находящиеся в распоряжении правительства Соединенных Штатов Америки”, вылетят с базы США/НАТО в Германии и пролетят в воздушном пространстве, которое оспаривается с Россией из-за Украины, вызывает серьезную озабоченность у всего альянса НАТО. Нам просто не ясно, есть ли для этого существенное обоснование», — заявил Кирби.

При этом подчеркивается, что министерство продолжает консультации с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу и «сложным логистическим проблемам».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий указал, что решение о поставках наступательного оружия Украине должно приниматься на уровне всего НАТО. Отвечая на вопрос о перспективах отправки МиГ-29 Киеву, Моравецкий указал, что Польша и НАТО не являются участниками конфликта в этой стране. По этой причине Варшава пришла к выводу о необходимости передать свои истребители МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн в Германии.

Пресс-служба военно-морских вооруженных сил Украины сообщала, что, помимо Польши, свои самолеты Украине предоставят Болгария (16 истребителей МиГ-29) и Словакия (12 МиГ-29).

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