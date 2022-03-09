Болсонару заявил, что считает Путина «одним из самых могущественных» людей в мире

«Несколько недель назад я встречался с одним из самых могущественных людей в мире. Он переживает конфликт с соседней страной. Мы разговаривали с ним почти три часа — только мы и наши переводчики — о стратегических вопросах», — сообщил глава бразильского государства.
Он поделился также деталями переговоров и своими впечатлениями от беседы. В частности, Болсонару снова напомнил о поддержке Россией суверенитета Бразилии над регионом влажных экваториальных лесов Амазонии, в то время как другие страны «якобы в интересах защиты окружающей среды» говорили о том, что эта зона является «наследием всего человечества», ставя под сомнение права республики на нее. Он также обратил внимание на свои заключительные слова в ходе общения с прессой в Москве: «Мир — наш дом, и над нами Господь».
Президент южноамериканского государства заявил, что высоко оценил еще один жест российского лидера: «Он пригласил меня посетить свой кабинет, когда я уже собирался уезжать».
«О чем все это говорит нам? Весь мир является единым целым. То, что происходит в 10−20 тыс. км отсюда, влияет на нас», — подытожил Болсонару.
Кроме того, он признал, что в свете сложившейся в мире ситуации ему «непросто принимать решения». «У нас 210 млн человек, которые почувствуют на себе последствия любого решения, какое бы я ни принял», — сказал бразильский лидер.
Он посетил в середине февраля Москву, где провел «обстоятельные и конструктивные переговоры» с Путиным. Визит Болсонару состоялся вопреки дипломатическому давлению со стороны США, которые добивались его отмены.