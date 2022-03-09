Reuters узнал об исключении урана из-под санкций США против России

По информации источника, представители энергетической отрасли настаивали, чтобы Белый дом не запрещал импортировать уран из России, несмотря на спецоперацию на Украине. В публикации также отмечается, что в США сейчас нет производства или переработки урана.
Накануне, 8 марта, президент США Джо Байден объявил, что США вводят запрет на импорт российской нефти, газа и других энергоносителей. «Сегодня я объявляю о том, что США нацеливаются на основные секторы российской экономики: мы запрещаем любой импорт российских нефти, газа и энергии. Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в американских портах», — сказал он, выступая в Белом доме.
Байден также указал, что США ввели запрет, не ожидая подобного решения от Европы, поскольку европейские страны в большей степени зависят от поставок энергоресурсов из России и могут не присоединиться к инициативе Вашингтона.
Позднее Минфин США разъяснил, что под запрет подпадают поставки в США таких товаров российского происхождения, как сырая нефть, нефтепродукты, сжиженный природный газ (трубопроводный в США не поставляется), уголь и продукты из угля. Уран в списке не значится.
В начале марта Reuters со ссылкой на источники сообщал, что компании из США просили не накладывать санкции на импорт урана, чтобы не допустить роста цен на электроэнергию. Тогда чиновник из Белого дома заявил агентству, что власти «будут прислушиваться к запросам компаний», но в то же время «принимать меры, чтобы привлечь Россию к ответственности» за действия на Украине.
Россия, Казахстан и Узбекистан поставляют Соединенным Штатам примерно половину необходимого для работы АЭС урана (10,3 млн кг в 2020 году), отмечает Reuters со ссылкой на данные Всемирной ядерной ассоциации и Управления энергетической информации США. По их же информации, атомные станции производят около 20% электроэнергии в стране.