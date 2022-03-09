WSJ: лидеры ОАЭ и Саудовской Аравии отказались общаться с Байденом об Украине

«Были ожидания относительно телефонного звонка, однако он не состоялся», — приводит издание слова американского чиновника относительно планов переговоров Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
По его словам, речь должна была пойти об увеличении объемов добычи нефти из-за роста цен на энергоносители в условиях санкций западных стран в отношении России.
По сведениям издания, аналогичное решение отказаться от проведения телефонных переговоров принял и наследный принц Абу-Даби, заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.
Как отмечает газета, после того, как два лидера ближневосточных стран отказались общаться с главой Белого дома, оба они на прошлой неделе провели телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Во вторник Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор, что вызвало рост фьючерса на нефть марки WTI до $124 за баррель, цена фьючерса на нефть марки Brent на этой неделе впервые достигла рекорда 10-летней давности и составила $128 за баррель.
Цены на автозаправках США во вторник побили исторический максимум, и Байден заявил, что они продолжат расти, однако американская администрация ничего не может сделать в сложившихся условиях.