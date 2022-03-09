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09:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Минэнерго Турции назвало ужасными последствия санкций против РФ для рынка нефти

Антироссийские санкции Запада окажут ужасное воздействие на мировой рынок нефти, считает замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. По его мнению, запрет США на импорт нефти из РФ плохо скажется на нескольких странах. Байрактар считает, что заменить российскую нефть будет сложно.

Источник: AP 2022

Замглавы турецкого Минэнерго обсудил эту тему на полях международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне. Альпарслан Байрактар отметил, что на фоне спада пандемии коронавируса и восстановления мировой экономики нужно будет наращивать объемы нефтедобычи.

«Заменить российскую нефть на мировом рынке будет очень трудно. Россия — крупнейший нефтедобытчик в мире», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Говоря о воздействии санкций, он подчеркнул, что оно будет «ужасным».

Байрактар, впрочем, уточнил, что пока не может точно оценить воздействие введенного США запрета на импорт нефти из РФ. «Все предыдущие санкции США, в том числе санкции против Ирана, больно били по рынкам и региону, в том числе по Турции. У этих санкций будет некоторый сопутствующий эффект на другие страны и регионы», — сделал вывод замминистра.

Страны Запада стали вводить санкции в ответ на российскую военную операцию на Украине, объявленную Владимиром Путиным 24 февраля. Вчера, 8 марта, Джо Байден ввел эмбарго на покупку российских нефти и нефтепродуктов. Великобритания намерена прекратить импорт нефти из РФ к концу года.

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