11:18 (мск), источник: © РИА Новости
Вице-премьер Украины заявила об открытии нескольких гумкоридоров
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила об открытии нескольких гуманитарных коридоров.
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«С 9:00 (10:00 мск) будут введен режим прекращения огня по следующим маршрутам: Энергодар — Запорожье, Сумы — Полтава, Изюм — Лозовая, Мариуполь — Запорожье, Волноваха — Покровск, Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель (Киевская область) — Киев», — сказала Верещук на брифинге.
По ее словам, военные дали согласие на прекращение огня с 10:00 мск до 22:00 мск. Она также рассказала о планах по эвакуации 55 детей и персонала из дома ребенка в Ворзеле.
Ранее неоднократно сообщалось о случаях, когда украинские военные обстреливали мирных граждан, пытающихся выйти из блокированных городов. Помимо этого, в Международном Комитете Красного Креста рассказали, что сотрудники организации, которые пытались покинуть Мариуполь, который сейчас контролируют ВСУ, не смогли этого сделать, поскольку дорога оказалась заминирована.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.