Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физлиц

Закон вводит в инвестиционный оборот для физических лиц драгоценные металлы в слитках. С этой целью документ освобождает от НДС операции по продаже банками физлицам драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ. Причем данная норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года, то есть имеет обратную силу.
Ранее приобретение гражданами драгоценных металлов (за исключением монет) облагалось НДС по ставке 20%, в том числе слитков, изымаемых из хранилищ банка. При обратной продаже этих слитков банку уплаченный НДС не возвращался. Условие о взимании НДС в зависимости от факта изъятия слитков из хранилищ банков было закреплено в законодательстве, чтобы предотвратить реализацию слитков на производственные цели.
Закон также запрещает с 1 января 2023 года применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли и при закупке металла, и при реализации ювелирных изделий.
Применение таких режимов создавало неравные условия для тех производителей ювелирных изделий, которые находятся на общей системе налогообложения и уплачивают НДС как при производстве, так и при реализации таких изделий, пояснял инициатор принятия закона, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник. Фактически это выводило из-под обложения НДС существенную долю оборота ювелирных изделий, указывал он.