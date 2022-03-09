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11:56 (мск), источник: © РИА Новости

В ДНР заявили об освобождении 74 населенных пунктов

ДОНЕЦК, 9 мар — РИА Новости. Донецкая народная республика освободила уже 74 населенных пункта, ранее находившихся под контролем украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Источник: © РИА Новости

Во вторник штаб сообщил, что ДНР освободила 73 населенных пункта.

«По состоянию 9 марта 2022 года освобождены 74 населенных пункта», — говорится в Telegram-канале штаба.

Теперь ДНР освободила также населенный пункт Ольгинка.

Также отмечается, что под контроль ДНР перешла железнодорожная станция Зачатьевская.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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