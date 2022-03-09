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13:28 (мск), источник: ТАСС

Захарова: спецоперация России не ставит целью свержение действующей власти на Украине

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Специальная военная операция РФ не ставит целью свержение действующей власти Украины или разрушение ее государственности, она направлена на защиту Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), демилитаризацию и денацификацию страны, а также на устранение военной угрозы для России. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Reuters

«Цели специальной военной операции — защита ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины, устранение военной угрозы [в адрес] России, которая исходит с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО соответствующим образом и накачки оружием. В ее задачи не входит ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти. Она не направлена против мирного населения», — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что приходится постоянно напоминать о целях и задачах действий России на фоне «дезинформации и классических вбросов, которые разрабатываются западными спецслужбами в соответствующих средствах массовой информации западных стран».

Переговоры с Украиной

Россия надеется, что на следующих раундах переговоров с Украиной будет сделан более существенный шаг вперед, добавила Захарова.

На практике договоренности зачастую не соблюдаются. Мы призываем украинскую сторону сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей, и надеемся, что на следующих раундах переговоров будет сделан более существенный шаг вперед.
Мария Захарова

Дипломат отметила, что на третьем раунде переговоров 7 марта был достигнут некоторый прогресс. В частности, он касался гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц из зон боевых действий. «С просьбами об эвакуации в Россию обратилось около 2 млн человек. Уже перешли на российскую территорию около 140 тыс. человек», — сказала она.

«Поставленные цели по возвращению Украины к истокам ее суверенитета, закрепленном в Декларации о независимости, которая провозглашала ее нейтральный статус и сотрудничество с Россией, как об этом заявило российское руководство, будут выполнены. И лучше, чтобы это было сделано бы путем мирных переговоров. Мы рассчитываем, что украинские власти придерживаются тех же позиций», — заключила Захарова.

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