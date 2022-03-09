Захарова: спецоперация России не ставит целью свержение действующей власти на Украине

«Цели специальной военной операции — защита ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины, устранение военной угрозы [в адрес] России, которая исходит с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО соответствующим образом и накачки оружием. В ее задачи не входит ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти. Она не направлена против мирного населения», — подчеркнула дипломат.
Захарова отметила, что приходится постоянно напоминать о целях и задачах действий России на фоне «дезинформации и классических вбросов, которые разрабатываются западными спецслужбами в соответствующих средствах массовой информации западных стран».
Россия надеется, что на следующих раундах переговоров с Украиной будет сделан более существенный шаг вперед, добавила Захарова.
На практике договоренности зачастую не соблюдаются. Мы призываем украинскую сторону сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей, и надеемся, что на следующих раундах переговоров будет сделан более существенный шаг вперед.
Дипломат отметила, что на третьем раунде переговоров 7 марта был достигнут некоторый прогресс. В частности, он касался гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц из зон боевых действий. «С просьбами об эвакуации в Россию обратилось около 2 млн человек. Уже перешли на российскую территорию около 140 тыс. человек», — сказала она.
«Поставленные цели по возвращению Украины к истокам ее суверенитета, закрепленном в Декларации о независимости, которая провозглашала ее нейтральный статус и сотрудничество с Россией, как об этом заявило российское руководство, будут выполнены. И лучше, чтобы это было сделано бы путем мирных переговоров. Мы рассчитываем, что украинские власти придерживаются тех же позиций», — заключила Захарова.