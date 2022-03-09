14:19 (мск), источник: РБК
Песков назвал действия США «экономической войной» против России
По словам представителя Кремля, чтобы не проиграть в этом противостоянии, необходимо делать то, что больше всего соответствует интересам России.
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США ведут экономическую войну против России, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
США, безусловно, объявили экономическую войну России и ведут эту войну. Да, это де-факто так оно и есть.
Представителя Кремля попросили объяснить, что следует сделать, чтобы не проиграть в подобном противостоянии. «Делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам», — сказал Песков.
Вечером 8 марта президент США Джо Байден ввел запрет на импорт в страну российских энергоносителей. Ограничения затронули нефть и газ. Он признал, что из-за этого шага стоимость бензина на внутреннем рынке вырастет еще больше, но попросил нефтяные компании не повышать цены слишком сильно. 8 марта стоимость галлона (3,785 л) на заправках достигла рекордных $4,17.
Кроме того, США и ЕС ввели санкции против семи российских банков и де-факто изолировали их от долларовой системы. Вашингтон и ЕС отключили эти организации от системы межбанковского обмена информацией и заморозил резервы российского Центробанка. Кроме того, США ввели индивидуальные санкции против российских чиновников и бизнесменов, а также членов их семей и отдельных юрлиц, в том числе СМИ. Последние Белый дом обвинил в распространении дезинформации. Их активы на территории США были заморожены.
Санкции коснулись 22 оборонных предприятий, а также «Роснефти», «Газпром нефти», «Транснефти», НОВАТЭКа, «Ростеха», АЛРОСА и других. В США утверждали, что ограничения в сфере торговли необходимы, чтобы лишить оборонно-промышленный комплекс, самолетостроение и судостроение важнейших технологических элементов. Также в Россию запретили экспортировать американское нефтегазовое оборудование.
В Кремле, говоря о санкциях, отвечали, что российская экономика «испытывает серьезный нажим и удар», но у нее есть «запас прочности». При этом директор третьего европейского департамента МИДа Олег Тяпкин говорил, что отношения России и США приобрели «новое качество». В свою очередь, директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев выражал надежду, что они могут восстановиться.