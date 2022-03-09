16:56 (мск), источник: © РИА Новости
Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за мародерство
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за мародерство.
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«Владимир Зеленский подписал… закон Украины “о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за мародерство”. Закон ужесточает наказание за присвоение чужого имущества на поле боя или использование трагических обстоятельств, боевых действий для собственной наживы путем ограбления людей, в том числе убитых или раненых», — говорится в сообщении на сайте Верховной рады.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.