В правительстве одобрили идею национализации имущества ушедших компаний

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций, который среди прочего предусматривает «первый шаг к национализации имущества иностранных компаний», сообщается в Telegram-канале «Единой России».
Инициатива поступила от самой партии. Законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, если они прекращают работу в России. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места, отметили в партии.
Владелец компании может в течение пяти дней отказаться от внешнего управления, если возобновит работу или продаст долю при условии сохранения бизнеса и работников. В обратном случае суд на три месяца назначает временную администрацию, а затем акции новой организации выставляют на торги, а старая ликвидируется. Новый собственник обязуется сохранить не менее ⅔ персонала и не менее года продолжать деятельность старой организации.
По словам замглавы фракции в Госдуме Андрея Исаева, речь идет о сотнях тысяч рабочих мест. Он отметил, что на таких предприятиях работают «наши люди, которые владеют всеми технологиями», а сырье, как правило, производится в России.
«Есть все юридические предпосылки. В российском и международном праве есть понятие — предотвращение большего вреда меньшим. Мы должны просить правительство предоставить право разорвать договоры франшизы на максимально выгодных условиях, игнорировать патентные права для этих организаций», — сказал Исаев на оперативном совещании по обсуждению мер по обеспечению социально-экономической стабильности.
Более ста зарубежных компаний и сервисов ранее объявили о приостановке или прекращении работы в России. Среди них автопроизводители Mercedes-Benz, Škoda и Volkswagen, сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA и другие. У всех них есть производства в России.
Помимо этого, на фоне западных санкций в Минтрансе обсудили вариант национализации самолетов Boeing и Airbus, сообщили источники РБК. Евросоюз ранее запретил поставку новых лайнеров в Россию и аннулировал действующие лизинговые договоры с переходным периодом до 28 марта.