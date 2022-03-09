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19:48 (мск), источник: Ведомости

ЕС опубликовал новый список попавших под санкции граждан России

Евросоюз ввел персональные санкции в отношении 160 россиян из-за проведения Россией военной спецоперации на Украине. В новый санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов, члены их семей, а также 146 членов Совета Федерации, которые ратифицировали соглашения с Донецкой и Луганской народной республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе и сотрудничестве. Список опубликован на сайте Еврокомиссии.

Источник: Reuters

В санкционный список попали, в частности, основной владелец и председатель совета директоров «Трубной металлургической компании» Дмитрий Пумпянский с семьей, совладелец «Русагро» Вадим Мошкович, основатель «Сибирской угольной энергетической компании» Андрей Мельниченко, основной владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин и его сын автогонщик Никита Мазепин, основной владелец «Фосагро» Андрей Гурьев, гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, глава VK Владимир Кириенко, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов, глава «Роснано» Сергей Куликов, а также основной владелец Marathon Group Александр Винокуров.

Ранее сегодня Еврокомиссия сообщила о введении ограничений на экспорт в Россию технологий морской навигации и радиосвязи. Российский морской регистр судоходства внесен в список госпредприятий, на которые распространяются ограничения в финансировании. Принятые Брюсселем поправки вводят положение о необходимости обмена информацией при экспорте в Россию оборудования для обеспечения безопасности в море.

ЕС вводит санкции против России с конца февраля — после того, как президент страны Владимир Путин 21 февраля признал независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.

23 февраля Брюссель наложил ограничительные меры на 351 депутата Госдумы, выступившего за признание ДНР и ЛНР. Меру распространили на 27 организаций, включая банки, которые, как считают в ЕС, финансируют спецоперацию.

Также ЕС ввел санкции против Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Аналогичные меры реализовали в отношении российских бизнесменов, политиков, топ-менеджеров госкомпаний, а также телеведущих российских государственных телеканалов. Вдобавок ЕС заморозил активы Центробанка, запретил операции с ним и другими правительственными учреждениями, а также запретил экспорт ряда товаров, в том числе высоких технологий.

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