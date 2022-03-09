ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 2 814 объектов военной инфраструктуры Украины

«С начала проведения операции уничтожено 2 814 объектов украинской военной инфраструктуры», — отметил Конашенков.
По его словам, среди уничтоженных объектов 139 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук-М1» и С-125, 84 радиолокационных поста украинских ПВО, 974 танка и других боевых бронированных машин, а также 104 реактивных системы залпового огня, 359 орудий полевой артиллерии и минометов, 727 единиц специальной военной автомобильной техники и 97 беспилотных летательных аппаратов.
Группировка войск ЛНР взяла под контроль в среду населенные пункты Затишное, Песчанка, Суровцевка, заявил Конашенков.
«В течение дня группировка войск Луганской Народной Республики взяла под контроль населенные пункты Затишное, Песчанка, Суровцевка», — сказал он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.