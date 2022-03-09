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21:33 (мск), источник: ТАСС

ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 2 814 объектов военной инфраструктуры Украины

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили более 2,8 тыс. объектов украинской военной инфраструктуры с начала проведения спецоперации. Об этом заявил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

«С начала проведения операции уничтожено 2 814 объектов украинской военной инфраструктуры», — отметил Конашенков.

По его словам, среди уничтоженных объектов 139 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук-М1» и С-125, 84 радиолокационных поста украинских ПВО, 974 танка и других боевых бронированных машин, а также 104 реактивных системы залпового огня, 359 орудий полевой артиллерии и минометов, 727 единиц специальной военной автомобильной техники и 97 беспилотных летательных аппаратов.

Взятие под контроль

Группировка войск ЛНР взяла под контроль в среду населенные пункты Затишное, Песчанка, Суровцевка, заявил Конашенков.

«В течение дня группировка войск Луганской Народной Республики взяла под контроль населенные пункты Затишное, Песчанка, Суровцевка», — сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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