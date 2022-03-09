На Ali проходит первая весенняя распродажа со скидками до -70% Мы собрали самые крутые товары, которые пригодятся вам для занятий спортом дома и на улице и просто сделают вашу жизнь удобнее и комфортнее
Фоторепортажи
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
16Ситуация с беженцами из ДНР и ЛНР
22:33 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны узнало о планах националистов устроить провокацию с химоружием

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинские националисты готовят провокацию с применениям отравляющих веществ, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака. По словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке», —рассказал представитель ведомства.

Как подчеркнул генерал, это свидетельствует о подготовке провокации, чтобы затем обвинить Россию в применении химоружия.

В свою очередь, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил, что Москва направит в технический секретариат организации документы о подобных действиях Киева.

«Попросим присвоить им (документам. — Прим. ред.) гриф национального документа России на проходящей сейчас в Гааге 99-й сессии исполсовета и распространим эту информацию среди всех государств — участников ОЗХО. Посмотрим, как в данной ситуации откликнется технический секретариат», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Постпред добавил, что российская сторона также донесла до членов ОЗХО данные о провокации на экспериментальном ядерном реакторе в Харькове, которую также может готовить украинская сторона.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Украинские власти готовы согласиться на нейтральный статус страны
Сын Трампа высмеял 'успехи' украинской армии и Байдена
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
Путин пообещал не направлять на Украину срочников и резервистов
Мединский заявил о неоправдавшихся ожиданиях от нового раунда переговоров
Киев отказался от предложенных РФ гумкоридоров
Минобороны РФ: СБУ готовит провокацию с радиоактивным заражением местности в Харькове
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь