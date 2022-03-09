Минобороны узнало о планах националистов устроить провокацию с химоружием

«Ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака. По словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке», —рассказал представитель ведомства.
Как подчеркнул генерал, это свидетельствует о подготовке провокации, чтобы затем обвинить Россию в применении химоружия.
В свою очередь, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил, что Москва направит в технический секретариат организации документы о подобных действиях Киева.
«Попросим присвоить им (документам. — Прим. ред.) гриф национального документа России на проходящей сейчас в Гааге 99-й сессии исполсовета и распространим эту информацию среди всех государств — участников ОЗХО. Посмотрим, как в данной ситуации откликнется технический секретариат», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Постпред добавил, что российская сторона также донесла до членов ОЗХО данные о провокации на экспериментальном ядерном реакторе в Харькове, которую также может готовить украинская сторона.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.