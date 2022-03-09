США пригрозили ответом на конфискацию активов уходящих из России компаний

Псаки пригрозила ответом на возможную конфискацию активов уходящих из России компаний. Однако она подчеркнула, что на данный момент российские власти не предпринимают подобные действия.
«Мы приветствовали такие действия целого ряда компаний. Мы их к этому закулисно не подталкивали… Если они (российские власти) предпримут такие меры, то я уверена, что последуют действия с нашей стороны, но ничего такого сейчас не происходит», — подчеркнула представитель Белого дома.
Ранее сообщалось, что правительство сохранит рабочие места в компаниях, которые которые заявили о приостановке или прекращении деятельности в России.
В частности, Минэкономразвития предложили создавать внешнее управление в организациях, в которых более 25 процентов принадлежит иностранным лицам.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. После этого большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.