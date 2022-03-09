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9 марта, источник: Lenta.Ru

Зеленский разрешил украинцам использовать оружие во время военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешивший всем украинцам использовать оружие во время объявленного в стране военного положения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Верховной Рады.

Источник: AP 2022

В тексте документа отмечается, что граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории страны на законных основаниях, могут получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

«Гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, если такое оружие применено на основании и в порядке», — говорится в законе.

25 февраля Зеленский объявил о всеобщей мобилизации на Украине. Глава государства поручил провести ее за 90 дней. Он постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур страны.

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