На Ali проходит первая весенняя распродажа со скидками до -70%Мы собрали самые крутые товары, которые пригодятся вам для занятий спортом дома и на улице и просто сделают вашу жизнь удобнее и комфортнее
Фоторепортажи
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
00:40 (мск), источник: Коммерсантъ

В ООН заявили, что санкции против России не должны привести к перебоям с поставками вакцин

Сотрудники ООН провели консультации в МИД и Минобороны РФ по гуманитарной помощи на Украине, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Он рассказал, что участники встречи договорились продолжать сотрудничать с целью облегчения своевременного оказания помощи всем людям, затронутым кризисом на Украине. По его словам, в ситуации с антироссийскими санкциями ООН будет исходить из того, чтобы ограничения не повлияли на гражданское население, в том числе в области поставок вакцин из России. При этом он отметил, что точных данных о влиянии санкций на экспорт вакцин у него нет.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
9 мартаЗа сутки московские врачи вылечили 2667 пациентов
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2022

Представитель генсека ООН также заявил, что организация не может подтвердить планы Киева по разработке биологического оружия на своей территории, о чем ранее заявляло Минобороны РФ.

«Я не знаю точно о влиянии односторонних санкций на экспорт вакцин. Но очевидно, и в этом всегда заключалась наша принципиальная позиция, что санкции не должны наносить ущерба гражданским лицам», — сказал господин Дюжаррик.на брифинге (цитата по ТАСС).

Информацию о том, что власти Украины якобы вели разработки военно-биологических программ на территории страны, представитель генсека не смог подтвердить.

«Наши коллеги в ВОЗ, которые работали с правительством Украины, заявили, что они не в курсе какой-либо деятельности украинского правительства, которая бы не соответствовала их международным обязательствам, в том числе по химическому или биологическому оружию», — сказал он.

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине, ее целью была заявлена «демилитаризация» и «денацификация» страны. О якобы разработке Киевом планов по созданию военно-биологической программы Минобороны сообщило уже после начала операции, Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что «биологические исследовательские объекты» в стране были.

В ответ на спецоперацию многие страны ввели в отношении РФ санкции, они коснулись в том числе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его главы Кирилла Дмитриева. Фонд занимался продвижением российской вакцины от коронавируса «Спутник» за рубежом. «Спутник V» зарегистрирован в общей сложности уже в 70 странах.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Безработица в пути. Падение зарплат и рост числа безработных неизбежны
ЦБ ограничил снятие валюты со вкладов и счетов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь