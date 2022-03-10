В ООН заявили, что санкции против России не должны привести к перебоям с поставками вакцин

Представитель генсека ООН также заявил, что организация не может подтвердить планы Киева по разработке биологического оружия на своей территории, о чем ранее заявляло Минобороны РФ.
«Я не знаю точно о влиянии односторонних санкций на экспорт вакцин. Но очевидно, и в этом всегда заключалась наша принципиальная позиция, что санкции не должны наносить ущерба гражданским лицам», — сказал господин Дюжаррик.на брифинге (цитата по ТАСС).
Информацию о том, что власти Украины якобы вели разработки военно-биологических программ на территории страны, представитель генсека не смог подтвердить.
«Наши коллеги в ВОЗ, которые работали с правительством Украины, заявили, что они не в курсе какой-либо деятельности украинского правительства, которая бы не соответствовала их международным обязательствам, в том числе по химическому или биологическому оружию», — сказал он.
24 февраля Россия начала военную операцию на Украине, ее целью была заявлена «демилитаризация» и «денацификация» страны. О якобы разработке Киевом планов по созданию военно-биологической программы Минобороны сообщило уже после начала операции, Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что «биологические исследовательские объекты» в стране были.
В ответ на спецоперацию многие страны ввели в отношении РФ санкции, они коснулись в том числе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его главы Кирилла Дмитриева. Фонд занимался продвижением российской вакцины от коронавируса «Спутник» за рубежом. «Спутник V» зарегистрирован в общей сложности уже в 70 странах.