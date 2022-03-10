В России создан перечень из 60 компаний-претендентов на национализацию

«К работе над этим списком будут также подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор, каждый в части своей компетенции. Безусловно, список является открытым. Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся. Соответственно, в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры», — пояснил «Известиям» глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
По его словам, у власти уже сформировалась единая позиция о том, что иностранный бизнес не может просто так закрыть свои предприятия в России. Он напомнил, что ранее о подобных сценариях развития отношений с иностранными партнерами говорил вице-премьер Андрей Белоусов, о возможной национализации заявлял и секретарь «Единой России» Андрей Турчак.
«Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Также руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере», — пояснил Олег Павлов.
Адвокат общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Алишер Захидов считает, что не стоит делать резких шагов: необходимо провести переговоры с этими компаниями. Ведь пройдет какое-то время, операция закончится, и они захотят вернуться в Россию.
«Надо понимать, что этот иностранный бизнес находится под давлением своих правительств. Многие объявили о своем уходе несознательно. Говорить о том, что они хлопнули дверью и навсегда попрощались с этим рынком, неправильно», — пояснил эксперт.
Политтехнолог Дмитрий Фетисов расценивает заявления российской власти и общественников как элемент ответного давления на иностранный бизнес: ему показывают, что РФ может пойти на такие меры, если партнеры не изменят свою позицию. Говорить, насколько это реально сейчас, сложно, но если потребуется, то эти меры будут введены, уверен эксперт.