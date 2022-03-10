Reuters узнал о планах ЕС постепенно отказаться от газа и нефти из России

«Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, уменьшению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год» — говорится в проекте документа.
Там также указывается, что события на Украине представляют собой «тектонический сдвиг в европейской истории».
Для ЕС наступил поворотный момент, поскольку Россия является крупнейшим для союза поставщиком, обеспечивая 40% газа, более четверти импорта нефти и почти половину всех поставок угля, говорится в документе.
Зависимость от российских энергоресурсов в странах-членах разная, поэтому лидеры ЕС решили не устанавливать крайний срок отказа от российских поставок. В наибольшей степени от энергоресурсов из России зависят Германия, Италия, Венгрия и Австрия.
Еврокомиссия считает возможным сократить потребление газа на две трети в этом году и полностью отказаться от поставок из России «задолго до 2030 года», ранее сообщало агентство.
Согласно европейскому плану REPowerEU, планируется диверсифицировать поставки газа с помощью увеличения объемов импорта сжиженного природного газа, трубопроводов от поставщиков не из России, наращивания объема производства и импорта возобновляемого водорода и биометана.
В данный момент ЕС закупил достаточно сжиженного природного газа для того, чтобы не зависеть от импорта из России до конца зимы, заявляла 9 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
8 марта о запрете импорта российской нефти и газа объявили США. Американский президент Джо Байден сообщил, что решение было принято отдельно от союзников в ЕС, поскольку европейские страны пока не могут отказаться от поставок российских энергоресурсов.
Еще до американского запрета на поставки нефти и газа из России пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что это «может изрядно перекосить мировые энергетические рынки». Отказ от российской нефти приведет к «катастрофическим последствиям» для мирового рынка, цены на нефть вырастут до $300 за баррель и более, заявлял вице-премьер России Александр Новак.
На фоне введения западных санкций об отказе от покупок российской нефти объявили нефтяные компании Shell, BP и Eni.