Украина разработала план по вывозу секретных данных и серверов за границу

По его словам, ведомство рассматривает все непредвиденные обстоятельства, в том числе, желание российских войск завладеть конфиденциальными правительственными документами. «Мы готовим почву», — сказал Жора.
При этом замглавы Госспецсвязи подчеркнул, что план «А» заключался в защите ИТ-инфраструктуры на Украине, а перемещение серверов в другую страну является лишь планом «Б».
Жора отметил, что власти могут пойти на этот шаг после того, как украинские законодатели одобрят нормативные изменения.
22 февраля Жора уже сообщал Politico о подготовке плана по вывозу важных данных из Киева в случае агрессии. Украина получила предложения разместить данные в разных странах, отмечал Жора, отказавшись назвать их. При этом чиновник указывал, что из соображений близости «европейское расположение будет предпочтительнее».
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля, объяснив ее необходимость «денацификацией» и «демилитаризацией» страны, а также спасением ее населения от «геноцида». Позже Владимир Путин заявил, что Россия намерена выполнить все цели операции, но не собирается оккупировать Украину. Минобороны при этом заявляло, что не наносит ударов по гражданским объектам.
После начала спецоперации Украина разорвала с Россией дипломатические отношения и объявила в стране военное положение. Страны Запада начали вводить против России санкции и объявили о поставках Киеву новых вооружений.
За две недели спецоперации российские вооруженные силы поразили 2814 объектов военной инфраструктуры Украины, а также взяли под контроль ряд городов, Чернобыльскую и Запорожскую АЭС. При этом блокированными или частично блокированными остаются Киев, Чернигов, Сумы, Конотоп, Харьков и Мариуполь. Минобороны уже несколько раз объявляло «режим тишины» и организовывало эвакуацию населения по гуманитарным коридорам из украинских городов.