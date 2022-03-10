Антонов призвал США свернуть незаконные работы в области военной биологии

«Подобные нервозные высказывания американских властей свидетельствуют о серьёзной обеспокоенности Белого дома раскрытием истины о проводимых работах по военно-биологической программе у границ Российской Федерации при финансировании США», — приводит пресс-служба посольства слова Антонова.
Он считает, что Белый дом таким образом «оправдывает незаконную и опасную деятельность стандартной тактикой» — путём обвинения Москвы, причём при помощи неподтверждённых аргументов.
Антонов описал это поговоркой «На воре и шапка горит».
«Призываем Соединённые Штаты немедленно свернуть незаконные работы в области военной биологии, в том числе на территории постсоветского пространства», — обратился он к Вашингтону.
Также посол призвал Вашингтон перестать блокировать укрепление режима конвенции о запрещении бактериологического оружия. А ещё ускорить уничтожение запасов химического оружия.
Ранее Лайф писал, что Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов.