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06:38 (мск), источник: Life.ru

Антонов призвал США свернуть незаконные работы в области военной биологии

Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов призвал Вашингтон немедленно свернуть работы в области военной биологии, в том числе на территории бывших советских республик. Соответствующим образом он прокомментировал обвинения со стороны Штатов — что Россия якобы нарушает документы о запрещении химического и биологического оружия.

Источник: РИА "Новости"

«Подобные нервозные высказывания американских властей свидетельствуют о серьёзной обеспокоенности Белого дома раскрытием истины о проводимых работах по военно-биологической программе у границ Российской Федерации при финансировании США», — приводит пресс-служба посольства слова Антонова.

Он считает, что Белый дом таким образом «оправдывает незаконную и опасную деятельность стандартной тактикой» — путём обвинения Москвы, причём при помощи неподтверждённых аргументов.

Антонов описал это поговоркой «На воре и шапка горит».

«Призываем Соединённые Штаты немедленно свернуть незаконные работы в области военной биологии, в том числе на территории постсоветского пространства», — обратился он к Вашингтону.

Также посол призвал Вашингтон перестать блокировать укрепление режима конвенции о запрещении бактериологического оружия. А ещё ускорить уничтожение запасов химического оружия.

Ранее Лайф писал, что Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов.

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