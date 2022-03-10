09:57 (мск), источник: РБК
Трамп допустил ядерную и Третью мировую войну
Экс-президент США Трамп задался вопросом, не являются ли «сигналом слабости» слова действующего главы государства Байдена о том, что Вашингтон не хочет войны с Москвой.
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В мире существует угроза начала ядерной и Третьей мировой войны, считает бывший президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в шоу Full Send Podcast.
Я думаю, это (угроза ядерной войны. — РБК) серьезно, я видел на днях выступление [президента США Джона] Байдена, сказавшего, что мы не хотим воевать с Россией, так как она ядерная держава. Это такой сигнал слабости?
Он отметил, что американцам стоит бояться ядерной войны, поскольку страной управляют «некомпетентные люди». Кроме того, по мнению экс-президента, существует шанс развития Третьей мировой, потому что США «больше не уважают». Аналогичные заявления Трамп уже делал в январе этого года.
26 февраля Байден заявил, что введение жестких санкций в отношении Москвы было альтернативой началу «физической» войны с Россией, которую он также назвал Третьей мировой. Министр иностранных дел России Сергей Лавров после этого заявил, что Третья мировая стала бы ядерной войной.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что именно санкции в отношении России подталкивают страну к мировой войне. «Нам надо сдержанными быть, чтобы не вляпаться. Потому что ядерная война — это все», — сказал белорусский президент.