Япония выступила против особого налогового режима на Курилах

«По вопросу российского закона о специальных льготах в целях экономического развития регионов, в том числе северные территории (как в Японии называют южные острова Курильской гряды — ред.), привлечение японских компаний и компаний из третьих стран противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу о северных территориях и сути обсуждений совместной японо-российской экономической деятельности, реализуемой до настоящего времени на основе достигнутых на высшем уровне договоренностей», — сказал Мацуно (цитата по «РИА Новости»).
Территориальный спор между Россией и Японией является неурегулированным со времен окончания Второй мировой войны, а стороны до сих пор не заключили мирный договор. После войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.
Президент России анонсировал создание особого налогового режима на Курилах в начале сентября прошлого года. Он объяснил это решение необходимостью стимулировать развитие Курильских островов.
Подписанный президентом России закон предусматривает предоставление налоговых льгот организациям, зарегистрированным на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городского округа после 1 января 2022 года. В течение 20 лет с момента регистрации такие организации не будут признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов. Помимо этого, у них появится возможность пользоваться пониженными тарифами страховых взносов в совокупном размере 7,6%.