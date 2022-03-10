На Ali проходит первая весенняя распродажа со скидками до -70% Мы собрали самые крутые товары, которые пригодятся вам для занятий спортом дома и на улице и просто сделают вашу жизнь удобнее и комфортнее
Фоторепортажи
10Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией ДНР и ЛНР
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
10:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Япония выступила против особого налогового режима на Курилах

Правительство Японии считает, что введение особого налогового режима на Курильских островах идет вразрез с позицией Токио по территориальному вопросу и совместной экономической деятельности в регионе. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на островах Курильской гряды.

Источник: РИА "Новости"

«По вопросу российского закона о специальных льготах в целях экономического развития регионов, в том числе северные территории (как в Японии называют южные острова Курильской гряды — ред.), привлечение японских компаний и компаний из третьих стран противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу о северных территориях и сути обсуждений совместной японо-российской экономической деятельности, реализуемой до настоящего времени на основе достигнутых на высшем уровне договоренностей», — сказал Мацуно (цитата по «РИА Новости»).

Территориальный спор между Россией и Японией является неурегулированным со времен окончания Второй мировой войны, а стороны до сих пор не заключили мирный договор. После войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.

Президент России анонсировал создание особого налогового режима на Курилах в начале сентября прошлого года. Он объяснил это решение необходимостью стимулировать развитие Курильских островов.

Подписанный президентом России закон предусматривает предоставление налоговых льгот организациям, зарегистрированным на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городского округа после 1 января 2022 года. В течение 20 лет с момента регистрации такие организации не будут признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов. Помимо этого, у них появится возможность пользоваться пониженными тарифами страховых взносов в совокупном размере 7,6%.

 Россия начала расследование военных преступлений на Украине
Почему вклад под нынешние высокие ставки — большой риск
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь